Кияни заборгували за світло понад 300 млн грн — Finance.ua

Кияни заборгували за світло понад 300 млн грн Сьогодні 06:29 — Особисті фінанси

Кияни заборгували за світло понад 300 млн грн

Жителі Києва заборгували за спожиту електроенергію більше 300 мільйонів гривень.

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Ми очікуємо оплати більш ніж на 300 млн гривень від киян. Це без споживання листопада», — зазначив він.

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Коваленко закликав містян вчасно оплачувати спожиті послуги, бо від цього залежить ремонт пошкоджених електромереж і закупка нового обладнання, якого зараз не вистачає.

За його словами, сплатити за послуги можна онлайн за допомогою цифрових каналів YASNO.

Довідка Finance.ua:

платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо. Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги. Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки;

українці стали менше витрачати на алкоголь, розваги та заощаджують на комунальних платежах. Та попри скрутну ситуацію є і ті, хто відкладає гроші на депозит.

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bigkyiv За матеріалами:

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