Доказ вашої правоти: скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг — Finance.ua
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Доказ вашої правоти: скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг

Особисті фінанси
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Доказ вашої правоти: скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг
Доказ вашої правоти: скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг
Платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо.
Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги.
Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.
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За законом квитанції слід зберігати протягом трьох років. Зазвичай юристи посилаються на встановлений законом термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність по суперечках подібного роду спливає через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.
Квитанції платежів за послуги ЖКГ, зроблені через інтернет, можуть зберігатись в електронному форматі.
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У суді не приймаються надруковані квитанції без «мокрих» печаток організації. Для суду бажано попросити у банку видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. Клієнт має право запросити докладну виписку за кілька місяців або за триваліший період.
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