На чому економлять українці: як війна змінила структуру споживання — Finance.ua

На чому економлять українці: як війна змінила структуру споживання Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

На чому економлять українці: як війна змінила структуру споживання

Українці стали менше витрачати на алкоголь, розваги та заощаджують на комунальних платежах. Та попри скрутну ситуацію є і ті, хто відкладає гроші на депозит.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Ради незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

У своїх висновках експертка спирається на результати дослідження, проведеного Міжнародним бюро кредитних історій спільно з CBR.

"Менше стали купувати іграшки для дітей, купувати одягу, користуються тим, що є. Почали економити на продуктах харчування, тобто, замінювати дешевшими продуктами, ніж купували раніше. Економлять на комунальних платежах, тобто, для багатьох людей сплатити комунальні платежі — другорядна справа.



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Не накопичують борги, але, звичайно, якщо обирати чи купити хліб, чи сплатити комунальні, то обирають купити хліб. Дуже скоротилися витрати на розваги, алкоголь. Скоротилися витрати на послуги у сфері краси, придбання косметики і тому подібне", — розповіла Коробкова.

Загалом же дослідження продемонструвало, що зменшилася частка тих, хто економить — попередній показник 16% знизився до 11%. Слід додати, що у розподілі сімейного доходу 59% — це витрати першої необхідності, 22% — інші види видатків, а 12% становлять заощадження.

«Люди перестали економити на першочергових речах. Також ті, хто отримує зарплату більше ніж 20 тис. грн в еквіваленті, десь 20% доходу свого відкладають на депозит, на чорний день. Взагалі у 53% аудиторії зменшився обсяг споживчих трат загалом, тобто просто почали менше купувати», — пояснила експерт, водночас додала, що українці здебільшого не економлять на медикаментах.

Порівняно з періодом до 24 лютого, значно знизився рівень зайнятості: з 81% до 66%. Структура опитаних щодо вимушеного переміщення у зв’язку із війною суттєво не змінилася. Водночас, серед зовнішніх переселенців зросла частка тих, хто не планує повертатися.

«Якщо в травні така частка складала 2%, то зараз вона зросла до 40%», — пояснила експерт, додавши, що наразі частка тих, хто знайшов роботу, серед таких осіб становить 30%.

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УНН За матеріалами:

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