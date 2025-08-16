Кияни сплатили на понад 40% більше податку на нерухомість, ніж торік — Finance.ua

Кияни сплатили на понад 40% більше податку на нерухомість, ніж торік Сьогодні 21:11 — Казна та Політика

Кияни сплатили на понад 40% більше податку на нерухомість, ніж торік

У Києві за січень-липень сплатили за нерухомість 1 млрд 409 млн грн податків. Це на 411 млн грн більше (або на 41%), ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у столиці.

Ще 3 млрд 182 млн грн сплатили у столиці за цей період земельного податку та орендної плати, що більше на 489 млн грн, або на 18%, ніж за 7 місяців 2024 року.

Загалом, як повідомляється, за підсумками січня-липня 2025 року платники у Києві сплатили 34 млрд 600 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 4 млрд 646 млн грн, або на 16% більше, ніж за січень-липень 2024 року.

Як розраховується сума податку

Сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розраховується для фізичних осіб за таким принципом:

якщо у платника є квартира, то на її площу буде знижено 60 кв. м. Це означає, що тільки площа понад 60 кв. м оподатковуватиметься;

якщо є житловий будинок, то з площі будинку буде знижено 120 кв. м;

якщо є і квартира, і будинок, то загальна площа обох об’єктів зменшується на 180 кв. м (це максимальна знижка).

Тобто, податок на нерухомість обчислюється лише з тієї частини площі, яка перевищує відповідні ліміти.

Сума податку на нерухомість буде залежати від кількості і типу об’єктів та їх загальної площі після застосування знижок.

Якщо у власності платника податків є квартира більше ніж 300 кв. м або будинок більше ніж 500 кв. м, податок на таку нерухомість збільшується на 25,000 грн на рік за кожен такий об’єкт.

Податкові органи надсилають платникам податків повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року.

Нагадаємо, за даними опитування Gradus Research, 88% респондентів сьогодні мешкають у багатоповерхівках. Водночас власне житло — квартиру або приватний будинок мають тільки дві третини опитаних людей (66%), решта винаймають або мешкають у родичів.

На одну людину в Києві сьогодні в середньому припадає 20,3 м², що значно менше середнього в ЄС (42,5 м²) і тим більш американського (69 м²) показників.

УНН За матеріалами:

