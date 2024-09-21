Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників — Finance.ua

Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників Сьогодні 23:21 — Фондовий ринок

Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників

BYD значно активізувала набір персоналу, збільшивши свою робочу силу до більш ніж 900 тис осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Загальна чисельність персоналу, яка зросла на 5,8% з кінця серпня, робить BYD найбільшим роботодавцем серед більш ніж 5300 компаній, що котируються на фондових біржах материкового Китаю.

Цей крок був зроблений на тлі того, що уряд Китаю визначив пріоритетом створення нових робочих місць, зокрема, для випускників коледжів, оскільки економіка країни перебуває у стані спаду.

Зазначається, що BYD є найбільшим автовиробником у світі за чисельністю науково-дослідного персоналу, який налічує майже 110 тис. осіб, додавши, що за останні два роки компанія найняла на роботу майже 50 тис. молодих фахівців.

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За даними Національного бюро статистики, рівень безробіття серед приблизно 100 мільйонів китайської молоді у віці 16−24 років у липні зріс до найвищого показника 2024 року — 17,1%.

Інші автовиробники, особливо іноземні бренди, звільняють персонал у Китаї через падіння продажів. SAIC та її партнери по спільному підприємству Volkswagen і General Motors планували скоротити робочі місця на двозначні відсотки цього року, тоді як Honda скорочує свою робочу силу на двох спільних підприємствах у Китаї цього року.

Європейська правда За матеріалами:

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