Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників

Фондовий ринок
12
Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників
Китайський гігант електромобілів BYD нарощує команду до мільйона працівників
BYD значно активізувала набір персоналу, збільшивши свою робочу силу до більш ніж 900 тис осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Загальна чисельність персоналу, яка зросла на 5,8% з кінця серпня, робить BYD найбільшим роботодавцем серед більш ніж 5300 компаній, що котируються на фондових біржах материкового Китаю.
Цей крок був зроблений на тлі того, що уряд Китаю визначив пріоритетом створення нових робочих місць, зокрема, для випускників коледжів, оскільки економіка країни перебуває у стані спаду.
Зазначається, що BYD є найбільшим автовиробником у світі за чисельністю науково-дослідного персоналу, який налічує майже 110 тис. осіб, додавши, що за останні два роки компанія найняла на роботу майже 50 тис. молодих фахівців.
Читайте також
За даними Національного бюро статистики, рівень безробіття серед приблизно 100 мільйонів китайської молоді у віці 16−24 років у липні зріс до найвищого показника 2024 року — 17,1%.
Інші автовиробники, особливо іноземні бренди, звільняють персонал у Китаї через падіння продажів. SAIC та її партнери по спільному підприємству Volkswagen і General Motors планували скоротити робочі місця на двозначні відсотки цього року, тоді як Honda скорочує свою робочу силу на двох спільних підприємствах у Китаї цього року.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.