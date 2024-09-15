BYD презентував новий електромобіль з запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тисяч (фото) — Finance.ua

BYD презентував новий електромобіль з запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тисяч (фото) Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

BYD презентував новий електромобіль з запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тисяч (фото)

Люксовий бренд BYD Denza готується до глобального запуску електричного автомобіля Z9 GT. Ця модель пропонуватиметься в гібридній (PHEV) та повністю електричній (BEV) версіях.

Про це пише arenaev.

Плагін-гібридна версія BYD Denza Z9 GT поєднує 2-літровий турбодвигун з трьома електромоторами, що сумарно генерують потужність 640 кВт (858 к.с.), роблячи її одним з найпотужніших гібридних автомобілів на ринку.

Ця конфігурація забезпечує запас ходу 1100 км, а при роботі лише на бензині після розрядки акумулятора обіцяє витрату палива всього 5,6 л на 100 км. Розгін до 100 км/год займає 3,6 секунди.

Повністю електрична версія ще потужніша. Використовуючи три мотори, вона забезпечує сумарну потужність 710 кВт (952 к.с.) і обіцяє запас ходу 630 км. Ця версія розганяється від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди.

Електромобіль пропонується з довжиною 5180 мм, шириною 1990 мм та колісною базою 3125 мм. Цікаво, що модель PHEV трохи довша — 5195 мм через більші бампери. Дизайн авто створив дизайнер Вольфганг Еггер, надавши автомобілю сміливу передню решітку та елегантну задню світлову панель.

Інтер’єр пропонує кілька цифрових дисплеїв на панелі приладів та дверях. Відмінною рисою є наявність двох холодильників — меншого для передніх пасажирів та більшого ззаду, здатного вмістити до чотирьох пляшок вина. На жаль, ця розкіш зменшує об’єм багажника та обмежує можливість складання другого ряду сидінь.

Китайські клієнти вже можуть оформити попереднє замовлення на BYD Denza Z9 GT у п’яти різних комплектаціях, а поставки почнуться наприкінці вересня.

Ціни на Z9 GT починаються від 339 800 юанів (приблизно €43 030 євро) і доходять до 419 800 юанів (€53 200 євро). Z9 GT також вийде на європейські ринки.

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