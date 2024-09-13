BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) — Finance.ua
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BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Технології&Авто
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BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
У Китаї презентували новий BYD FangChengBao Leopard 8. Великий позашляховик надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 500 000 юанів ($70 000).
Деталі новинки розкрили на сайті виробника.
BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
BYD FangChengBao Leopard 8 — серійна версія концепту, показаного навесні на автошоу в Пекіні. Розробники називають позашляховик конкурентом Toyota Land Cruiser 300 та планують продавати його і за межами Китаю.

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Китайський позашляховик BYD майже не відрізняється від свого прототипа. У нього брутальний рубаний дизайн із масивними бамперами, розширеними крилами та пластиковим обвісом. Авто суттєво більше за Toyota Land Cruiser 300.
BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Розміри BYD FangChengBao Leopard 8:

  • довжина — 5195 мм;
  • ширина — 1994 мм;
  • висота — 1875 мм;
  • колісна база — 2920 мм;
  • маса — 3305 кг.
Рубані лінії переважають і в салоні BYD Leopard 8. На передній панелі встановлено три дисплеї (один — для пасажира), а крісла першого ряду розділені високою консоллю. Модель запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Мультимедійну систему авто і функцію доступу в салон зі смартфону розробили в Huawei. Серед опцій також є чотиризонний клімат-контроль і електропривід крісел першоого та другого ряду.
BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Новий BYD Leopard 8 оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів загальною потужністю 680 сил. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Середня витрата пального становить 6,8 л/100 км. Крім того, позашляховик отримав незалежну підвіску всіх коліс із адаптивними амортизаторами.
За матеріалами:
Фокус
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