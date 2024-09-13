BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) — Finance.ua

BYD випустив потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
У Китаї презентували новий BYD FangChengBao Leopard 8. Великий позашляховик надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 500 000 юанів ($70 000).
Деталі новинки розкрили на сайті виробника.
BYD FangChengBao Leopard 8 — серійна версія концепту, показаного навесні на автошоу в Пекіні. Розробники називають позашляховик конкурентом Toyota Land Cruiser 300 та планують продавати його і за межами Китаю.
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Китайський позашляховик BYD майже не відрізняється від свого прототипа. У нього брутальний рубаний дизайн із масивними бамперами, розширеними крилами та пластиковим обвісом. Авто суттєво більше за Toyota Land Cruiser 300.
Розміри BYD FangChengBao Leopard 8:
- довжина — 5195 мм;
- ширина — 1994 мм;
- висота — 1875 мм;
- колісна база — 2920 мм;
- маса — 3305 кг.
Рубані лінії переважають і в салоні BYD Leopard 8. На передній панелі встановлено три дисплеї (один — для пасажира), а крісла першого ряду розділені високою консоллю. Модель запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Мультимедійну систему авто і функцію доступу в салон зі смартфону розробили в Huawei. Серед опцій також є чотиризонний клімат-контроль і електропривід крісел першоого та другого ряду.
Новий BYD Leopard 8 оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів загальною потужністю 680 сил. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Середня витрата пального становить 6,8 л/100 км. Крім того, позашляховик отримав незалежну підвіску всіх коліс із адаптивними амортизаторами.
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