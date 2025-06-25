Китайські підприємства почали менше закуповувати нафту — Bloomberg — Finance.ua
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Китайські підприємства почали менше закуповувати нафту — Bloomberg

Енергетика
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Китайські підприємства почали менше закуповувати нафту — Bloomberg
Китайські підприємства почали менше закуповувати нафту — Bloomberg
В Китаї зменшився попит на нафту. Заводи зменшили закупівлю спотової сировини.
Про це повідомляє Bloomberg.
Анонімні джерела видання зазначають, що переробники найбільшого у світі імпортера сирої нафти менш активні на спотовому ринку, для сортів нафти з Ірану та росії. Підсканкційні країни стали ключовим джерелом сировини для незалежних китайських переробників.
Це відбувається на тлі приглушеного попиту на нафту в Китаї та різких коливань міжнародних цін через конфлікт на Близькому Сході.
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Маржа для незалежних нафтопереробних компаній з КНР впала до найнижчого рівня за майже три місяці. Прибутковість державних нафтопереробних заводів вища, але також має тенденцію до зниження.
Нагадаємо, ОПЕК+ домовилася про збільшення видобутку нафти в липні на 411 тис. барелів на добу (б/д), як і в травні та червні, група найбільших у світі нафтовидобувників продовжує відновлювати постачання швидше, ніж планувалося раніше.
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