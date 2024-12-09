Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС — Finance.ua

Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС Вчора 04:50 — Технології&Авто

Китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі. Крім цього, деякі компанії переносять виробництво в Європу, щоб знизити собівартість авто.

Про це пише Reuters.

Запроваджені Євросоюзом тарифи на електромобілі не поширюються на гібридні авто.

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«Китайські автовиробники переходять на PHEV (гібриди, що підключаються до електромережі), щоб обійти нові тарифи ЄС на імпорт електромобілів із Китаю», - зазначив аналітик Counterpoint Research Муртуза Алі.

Він очікує, що експорт гібридних автомобілів із Китаю до Європи зросте на 20% цього року і ще більше — наступного.

Антисубсидійні розслідування щодо китайського імпорту електромобілів, які розпочалися в жовтні 2023 року, та уповільнення продажу авто у Китаї змусили деяких автовиробників змінити свою європейську стратегію, щоб більше зосередитися на експорті гібридних моделей.

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З огляду на 100% тарифи на електромобілі китайського виробництва в США і Канаді, Європа також є одним із найбільш очевидних ринків збуту для китайських автовиробників.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, з липня до жовтня експорт гібридних автомобілів до Європи зріс більш ніж утричі — до 65 800 одиниць проти аналогічного періоду минулого року.

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