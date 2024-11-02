Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі — Finance.ua

Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі
Провідна компанія з виробництва компонентів для електромобілів скорочує виробництво на тлі торгового конфлікту.
Про це пише Nikkei Asiaю
Читайте також
Провідний китайський виробник автомобільних акумуляторів Svolt Energy Technology наважиться закрити європейські виробничі майданчики та німецькі дочірні компанії з січня 2025 року.
Причини скорочення
Поки що неназвана кількість співробітників потрапляє під скорочення.
Офіційно заявлена причина — занадто висока вартість проєктів для компанії, яка і без того відчуває брак коштів.
Однак видання зазначає, що закриття бізнесу Svolt стане черговим прикладом того, як китайські компанії скорочують свою діяльність у Європі на тлі загострення торговельного конфлікту і падіння продажів.
Поділитися новиною