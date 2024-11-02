Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі — Finance.ua

Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі Сьогодні 23:13 — Фондовий ринок

Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі

Провідна компанія з виробництва компонентів для електромобілів скорочує виробництво на тлі торгового конфлікту.

Про це пише Nikkei Asiaю

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Провідний китайський виробник автомобільних акумуляторів Svolt Energy Technology наважиться закрити європейські виробничі майданчики та німецькі дочірні компанії з січня 2025 року.

Причини скорочення

Поки що неназвана кількість співробітників потрапляє під скорочення.

Офіційно заявлена причина — занадто висока вартість проєктів для компанії, яка і без того відчуває брак коштів.

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Однак видання зазначає, що закриття бізнесу Svolt стане черговим прикладом того, як китайські компанії скорочують свою діяльність у Європі на тлі загострення торговельного конфлікту і падіння продажів.

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