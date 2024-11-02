Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі

Фондовий ринок
26
Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі
Китайська компанія Svolt скорочує виробництво акумуляторів у Європі
Провідна компанія з виробництва компонентів для електромобілів скорочує виробництво на тлі торгового конфлікту.
Про це пише Nikkei Asiaю
Читайте також
Провідний китайський виробник автомобільних акумуляторів Svolt Energy Technology наважиться закрити європейські виробничі майданчики та німецькі дочірні компанії з січня 2025 року.

Причини скорочення

Поки що неназвана кількість співробітників потрапляє під скорочення.
Офіційно заявлена причина — занадто висока вартість проєктів для компанії, яка і без того відчуває брак коштів.
Читайте також
Однак видання зазначає, що закриття бізнесу Svolt стане черговим прикладом того, як китайські компанії скорочують свою діяльність у Європі на тлі загострення торговельного конфлікту і падіння продажів.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.