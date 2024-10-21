Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї — Finance.ua
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Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї

Фондовий ринок
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Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
Nokia скоротила майже 2000 робочих місць у Китаї в межах масштабної програми скорочення витрат.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Це стало частиною загального плану, оголошеного минулого року, який передбачає скорочення до 14 000 працівників. Станом на кінець 2023 року у компанії було близько 10 400 працівників у Китаї.
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Nokia, як і її північний конкурент Ericsson, зменшує витрати через низький рівень продажу, оскільки оператори телекомунікацій відкладають або скорочують витрати на модернізацію інфраструктури. У Китаї, найбільшому ринку 5G у світі, європейські компанії поступаються місцевим конкурентам, таким як Huawei і ZTE.
Представник Nokia повідомив, що компанія займає менш ніж 5% частки ринку телекомунікаційного обладнання в Китаї. Бізнес став ще складнішим через погіршення торгових відносин між США та Китаєм, коли китайські оператори почали відмовлятися від європейського обладнання, а США та деякі європейські країни, своєю чергою, відмовляються від китайських технологій.
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Окрім скорочень у Китаї, Nokia оголосила про додаткові 350 скорочень у Європі, з яких 48 припадуть на Фінляндію. Компанія вже звільнила 7500 працівників і зекономила 500 млн євро в рамках ширшої програми. Станом на сьогодні в Nokia працюють 78 500 людей.
За матеріалами:
Економічна Правда
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