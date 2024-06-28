Nokia придбає мережеву компанію за 2,3 мільярда доларів — Finance.ua
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Nokia придбає мережеву компанію за 2,3 мільярда доларів

Технології&Авто
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Nokia придбає мережеву компанію за 2,3 мільярда доларів
Nokia придбає мережеву компанію за 2,3 мільярда доларів, www.bloomberg.com
Nokia Oyj погодилася придбати Infinera Corp. в рамках угоди, яка оцінює виробника оптичного телекомунікаційного обладнання в $2,3 млрд з урахуванням боргу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Згідно з повідомленням, вартість Infinera складе $6,65 за акцію, що на 37% перевищує середню 180-денну ціну акцій компанії за останні 12 місяців.
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Щонайменше 70% суми угоди буде сплачено готівкою, а решта — американськими депозитарними акціями Nokia.
Акції Infinera зросли на 15% за останні 12 місяців, що додало компанії ринкову вартість близько $1,2 млрд. Акції, які закрилися в четвер на рівні $5,26 за штуку, підскочили на цілих 25% після закриття звичайних торгів.
Infinera постачає мережеве обладнання та програмне забезпечення операторам мобільного зв’язку, провайдерам інтернет-контенту та урядам, серед іншого, згідно з інформацією на її веб-сайті.
За матеріалами:
Економічна Правда
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