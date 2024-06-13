Nokia випустила два кнопкові телефони з камерою і автономністю до 18 днів за 12 доларів (фото) — Finance.ua

Nokia випустила два кнопкові телефони з камерою і автономністю до 18 днів за 12 доларів (фото) 13.06.2024, 00:10 — Фондовий ринок

Nokia випустила два кнопкові телефони з камерою і автономністю до 18 днів за 12 доларів (фото)

В асортименті компанії HMD з’явилася пара доступних нових кнопкових телефонів. Моделі HMD 105 і 110 мають однаковий дизайн, підтримку 2G-мереж та тривалий час роботи, а їх вартість стартує лише від $12.

До арсеналу новинок входять базові функції: відправлення повідомлень, можливість здійснення дзвінків з функцією запису розмови, MP3-плеєр та FM-радіо. За живлення телефону відповідає акумулятор на 1000 мАг, що забезпечує до 18 днів роботи в режимі очікування. На відміну від HMD 105 модель HMD 110 отримала одиночну основну камеру, доповнену LED-спалахом.

HMD 105 доступний у чорному, фіолетовому та синьому кольорах корпусу за ціною $12, а HMD 110 у чорному та зеленому кольорі обійдеться у $15.

Технофан За матеріалами:

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