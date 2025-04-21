Китай застеріг країни від торговельних угод з США, які шкодять інтересам Пекіна — Finance.ua
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Китай застеріг країни від торговельних угод з США, які шкодять інтересам Пекіна

Світ
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Китай застеріг країни від торговельних угод з США, які шкодять інтересам Пекіна
Китай застеріг країни від торговельних угод з США, які шкодять інтересам Пекіна
Китай застеріг інші країни від укладення торговельних угод з США, які можуть зашкодити інтересам Пекіна.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Позиція Китаю

У Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що поважають нації, які вирішують свої торговельні суперечки з США, проте Пекін «рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка досягає угоди коштом інтересів Китаю».
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Посадовці додали, що якщо це станеться, Пекін «ніколи цього не прийме й рішуче вживатиме взаємних контрзаходів».
«Китай готовий зміцнювати солідарність і координацію з усіма сторонами, спільно реагувати й протистояти одностороннім залякуванням», — сказали в Міністерстві торгівлі.
Попередження, за даними аналітиків, надійшло на тлі підготовки країн до переговорів із США, щоб домогтися зниження або звільнення від масштабних мит, які президент Дональд Трамп запровадив і пізніше призупинив для близько 60 торговельних партнерів
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В обмін на це Вашингтон змушує їх обмежити торгівлю з Китаєм і стримати виробничу потужність Пекіна, щоб упевнитися, що Китай не знайде способів обійти тарифи.
У Bloomberg наголосили, що головні економічні радники Трампа обговорювали прохання до інших країн запровадити так звані вторинні тарифи (грошові санкції) на імпорт із країн, які мають тісні зв’язки з Китаєм.
За словами співрозмовників видання, Вашингтон також хоче, щоб торговельні партнери утримувалися від купівлі надлишкових товарів із Китаю.
За матеріалами:
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