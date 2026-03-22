Китай вперше дозволив продаж мозкових імплантів 22.03.2026, 00:06 — Технології&Авто

Китай схвалив перший мозковий імплант для комерційного використання, Фото ілюстративне

Китайський регулятор дозволив продаж першого в країні інвазивного імплантату інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (Brain-Computer Interface, BCI). Пристрій призначений для дорослих пацієнтів із частковим паралічем після травми спинного мозку. Рішення стало важливою регуляторною віхою для галузі нейротехнологій.

Про це пише Bloomberg.

Дозвіл від National Medical Products Administration на комерційне використання системи отримала компанія Neuracle Technology. Під час клінічних випробувань з 36 пацієнтами її технологія допомогла покращити здатність тримати й захоплювати предмети руками.

Пристрій є комплексною системою, що поєднує імплантовані сенсори мозку з роботизованою рукавичкою. До неї також входять хірургічні інструменти, алгоритм декодування сигналів мозку, програмне забезпечення для медичних тестів і клінічного управління.

Система призначена для пацієнтів, які зберегли частину функцій верхньої кінцівки. Це обмежує її застосування порівняно з більш складними імплантатами, що вже дозволяли повністю паралізованим людям користуватися компʼютером, надсилати електронні листи або грати у відеоігри.

Обмеження частково пов’язані з конструкцією пристрою. Імплантат має менше каналів для зчитування сигналів і розміщується за межами зовнішньої оболонки мозку, тоді як інші системи використовують більше сенсорів і розташовуються ближче до мозкової тканини.

Китайські стартапи активно розробляють системи, що дозволяють керувати комп’ютерами або електронними пристроями силою думки.

Держава визначила технології BCI однією з шести стратегічних галузей майбутнього у своєму п’ятирічному плані та пообіцяла спростити регуляторні процедури для нових продуктів.

