Китай скасовує податкові пільги на експорт металів — Finance.ua

Скасування Китаєм податкових пільг на експорт змусило алюмінієву промисловість зіштовхнутися з оцінкою впливу на потоки поставок, при цьому китайські компанії зазнали різкого падіння акцій, тоді як їхні міжнародні конкуренти показали зростання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін представив капітальний перегляд свого режиму експортних знижок пізно ввечері у п’ятницю, оголосивши про плани скасувати 13% податкову знижку на закордонні продажі алюмінію, міді, а також скоротити пільги для акумуляторів та сонячних панелей.

Aluminum Corp. of China Ltd. та China Hongqiao Group Ltd., два найбільші алюмінієві заводи країни, показали падіння на 5% у Шанхаї та Гонконгу, перш ніж втрати зменшилися, у той час як Yunnan Aluminum Co. досягла межі падіння за день в 10% у Шеньчжені. Алюміній впав на Лондонській біржі металів, втративши 5,3% зростання, відзначеного у п’ятницю.

Цей крок Пекіна, який деякі аналітики розглядають як спробу зменшити надлишок промислових потужностей Китаю, спричинив найбільший вплив на алюміній серед постраждалих товарів через важливість китайського експорту як для виробників країни, так і для світових покупців. Податкові зміни набувають чинності з 1 грудня.

Податкове коригування передує поверненню обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому з обіцянкою підвищити тарифи для захисту американської промисловості. Його також було представлено у той час, коли глава КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом США Джо Байденом у Перу, наголосивши на прагненні Китаю до співпраці між двома провідними економіками світу.

«Це може бути стратегічним ходом сили, що демонструє вирішальну роль Китаю на світових ринках та його здатність впливати на ціни та попит, — написали в електронному листі стратеги щодо сировинних товарів ING Ева Манті та Воррен Паттерсон. — У найближчій перспективі скасування знижок зробить китайський алюміній дорожчим на міжнародному ринку і може призвести до скорочення обсягів експорту».

Реакція ринку міді поки була менш вираженою, оскільки мідна продукція Китаю не така важлива для решти світу, як постачання алюмінію. Проте цього року спостерігався сплеск зарубіжних продажів мідної продукції.

Zhejiang Hailiang Co., великий виробник мідних труб та прутів, заявив, що вплив буде обмеженим, і компанія відреагує прискоренням зарубіжних інвестицій у такі країни, як В’єтнам, Німеччина, США та Марокко.

Для виробників сонячної енергії довгостроковий вплив скорочення знижок, імовірно, буде незначним. Китай домінує у світовому виробництві, тому експортери повинні мати можливість перекласти витрати на зарубіжних покупців. Це зростання буде більш ніж компенсоване 30% падінням цін на панелі за останній рік, пише видання.

