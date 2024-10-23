Канада запроваджує мита на китайську сталь та алюміній — Finance.ua
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Канада запроваджує мита на китайську сталь та алюміній

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Канада накладатиме 25% мито на всю завезену з Китаю сталь та алюмінієві вироби.
Про це заявили у міністерстві фінансів Канади.
«Від сьогодні на певну вироблену в Китаї сталь та алюмінієві продукти накладатиметься 25% мито», — йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що «це мито дозволить вирівняти умови й захистити канадських робітників, чиєму працевлаштуванню загрожують несправедливі, навмисні та керовані державою торгівельні практики Китаю щодо надлишку пропозиції та потужностей, а також брак надійних екологічних та трудових стандартів».
«За допомогою цих узгоджених із ключовими торговими партнерами дій, Канада також запобігає перенаправленню торгівлі», — пояснили у мінфіні.
За матеріалами:
Укрінформ
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