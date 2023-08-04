Китай побудує шість атомних енергоблоків — Finance.ua

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Китай побудує шість атомних енергоблоків

Енергетика
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Китай побудує шість атомних енергоблоків
Китай побудує шість атомних енергоблоків
Уряд Китаю схвалив будівництво шести атомних енергоблоків на АЕС країни, в чотирьох із яких будуть встановлені найновіші китайські реактори третього покоління «Хуалун 1» (Hualong One).
Про це з посиланням на Китайську ядерну енергетичну корпорацію CGNPC повідомляє CGTN.
Шість блоків будуть побудовані на АЕС «Хун'яньхе» в провінції Ляонін, «Шидаовань» у провінції Шаньдун і «Фуцін» у провінції Фуцзянь.
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Як ідеться у повідомленні, в першій половині року сукупне виробництво електроенергії на АЕС Китаю становило 211,9 млрд кіловат-годин (кВт-год) — це близько 5% електрогенерації в країні за шість місяців і на 7% більше, ніж за той самий період минулого року.
«Хуалун 1» є найновішим серійним ядерним реактором китайської розробки, на основі якого будується кілька енергоблоків на китайських АЕС. До кінця 14-го п’ятирічного плану (2021−2025 рр.) в Китаї повинно бути не менше десяти введених в експлуатацію ядерних енергоблоків із цими реакторами.
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Один енергоблок із реактором «Хуалун 1» може виробляти майже 10 млрд кВт електроенергії щороку, чого достатньо для задоволення потреб 1 мільйона людей.
Водночас такий реактор дає змогу заощадити еквівалент 3 мільйонів тонн стандартного вугілля та скоротити викиди вуглекислого газу на 8 мільйонів тонн на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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