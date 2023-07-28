В «Енергоатомі» розказали, чи встигнуть підготувати до зими атомні енергоблоки — Finance.ua
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В «Енергоатомі» розказали, чи встигнуть підготувати до зими атомні енергоблоки

Енергетика
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Всі атомні енергоблоки будуть запущені в роботу в листопаді, після завершення ремонтної компанії.
«Ми зараз робимо все, щоб взимку забезпечити роботу нашими всіма атомними блоками — дев’ятьма блоками, які зараз перебувають на підконтрольній Україні території», — сказав президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.
За словами Котіна, компанія готується до початку зими завершити ремонт всіх дев’яти атомних енергоблоків і пустити їх в роботу.
«Наступного тижня будуть включати ще один енергоблок-тисячник. Таким чином, у нас залишиться відремонтувати два енергоблоки і після цього, відповідно до графіку в листопаді, ми будемо виходити вже дев’ятьма енергоблоками в енергосистему», — сказав керівник компанії.

Українська енергетика — підготовка до складної зими

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що поки немає гарантій того, що Україна нормально і спокійно, в розслабленому режимі пройде зиму. Тому не треба поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства минулої зими.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що прийдешня зима може бути складнішою ніж минулорічна, оскільки зараз міцність української енергосистеми нижча. Українцям варто готуватися до можливості виникнення блекаутів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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