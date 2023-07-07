ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі — Finance.ua
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ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі

Енергетика
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ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі
ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі
Компанія ДТЕК Енерго розконсервувала один блок ТЕС для збільшення доступної потужності генерації. До кінця року планується розконсервувати ще один енергоблок.
Про це розповів генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.
«Наприкінці минулого-початку цього року ми розконсервували один блок, чого не робили тривалий час і, якби не війна, мабуть, і надалі не робили б. Це дозволило додатковий блок упродовж зими привести в енергосистему. І на цей рік плани розконсервувати ще один блок», — сказав він.
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Салєєв пояснив, що ці блоки простоювали з технічних причин, тому були здійснені й далі здійснюються заходи з реконструкції.
Протягом осені-зими російська окупаційна армія активно обстрілювала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Нині тривають активні відновлювальні роботи на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб'єктах і планові ремонти обладнання, традиційні для літнього періоду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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