Через спеку стрімко зросло споживання електрики: в Укренерго попередили про навантаження на систему — Finance.ua
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Через спеку стрімко зросло споживання електрики: в Укренерго попередили про навантаження на систему

Енергетика
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Через тривалу спеку напередодні споживання електроенергії в Україні стрімко зросло і тривало на підвищеному рівні протягом 12 годин. Це призвело до додаткового навантаження на енергосистему, повідомили у Національній енергетичній компанії «Укренерго», закликавши обмежити використання кондиціонерів і потужної техніки у вечірні години, передає УНН.
«Вчора через спеку споживання стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж всього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему», — вказали у компанії.
Там нагадали, що з початком спекотного періоду змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16:00 до 23:00.
«За прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні найбільш спекотний день за тиждень. Ми розуміємо, що провести його без кондиціонера дуже складно. Але просимо не забувати, що наразі в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у години найбільшого споживання», — наголосили в Укренерго.
«Будь ласка, переносьте використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно», — закликали у НЕК.
Чи достатньо електрики?
Як повідомили в Укренерго станом на близько 13 годину, виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Також вказано, що Укренерго провело ремонти на одній з високовольтних ліній на півдні країни, що дозволило повернути її у роботу на напрузі 750 кВ і збільшити можливість передачі потужності у регіони.
За матеріалами:
УНН
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