До Словаччини поновили постачання нафти трубопроводом «Дружба» — Finance.ua

До Словаччини поновили постачання нафти трубопроводом «Дружба» Сьогодні 19:13 — Енергетика

Постачання нафти до Словаччини через російський нафтопровід «Дружба» відновлено. Очікується, що нафта надійде до країни пізніше у середу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву оператора словацького нафтопроводу Transpetrol

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«За нашою інформацією, після усунення технічних причин на нафтопроводі „Дружба“ на ділянці за межами Словаччини, перекачування у напрямку нашої території відновлено і надходження нафти до Словаччини очікується сьогодні ввечері», — заявили у Transpetrol.

Раніше у вівторок словацький оператор поінформував, що постачання нафти до Словаччини через російський нафтопровід було призупинено. Очікувалося, що робота нафтопроводу відновиться ввечері того ж дня.

Протягом останніх днів постачання сирої нафти через нафтопровід «Дружба» в Угорщину, Словаччину та Чехію було призупинено.

Нагадаємо, у вівторок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти нафтопроводом «Дружба» призупинено після атаки українського безпілотника на вимірювальну станцію.

Укрінформ За матеріалами:

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