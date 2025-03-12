Україна має намір імпортувати великі обсяги американського газу — Finance.ua

Україна має намір імпортувати великі обсяги американського газу Сьогодні 21:29 — Енергетика

Україна має намір імпортувати великі обсяги американського газу

Цього року Україна може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Поставки зі США кращі.

Про це заявив глава «Оператора ГТС України» Дмитро Ліппа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Reuters.

Ліппа сказав, що загалом Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня до жовтня.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не трубопровідний газ, і, за словами Ліппи, більша частина цього обсягу може надходити зі Сполучених Штатів.

«Якщо брати політичний аспект, то для нас краще привозити якомога більше (американського СПГ) у Польщу і поступово постачати його до нас», — заявив Ліппа.

Ліппа зазначив, з огляду на геополітичну ситуацію, американський СПГ може виявитися кращим, ніж, наприклад, катарський СПГ, що конкурує, за умови, що різниця в ціні не буде значною.

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За його словами, поставки СПГ в Україну можуть здійснюватися з терміналів у Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Польський і литовський маршрути були найдешевшими, але Ліппа заявив, що Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський з’єднувальний трубопровід дає змогу імпортувати лише до 7 млн кубометрів на день, якщо порівнювати з потребою в 20−25 млн кубометрів.

Як зазначає Reuters, імпорт газу зі США в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном, а присутність американського газу в сховищах України може стримати російські атаки.

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Україна має великі підземні сховища газу, і президент Володимир Зеленський заявив, що Київ і Білий дім обговорюють можливість використання цих майданчиків для зберігання американського СПГ, який міг би замінити частину західноєвропейського газу, від якого залежить Україна.

За останні тижні російські війська посилили атаки на українську газову інфраструктуру — об’єкти видобутку і підземні сховища — що призвело до скорочення видобутку газу в Україні та обмеження її можливостей з підйому палива зі сховищ.

До останніх атак Україна видобувала 52−53 млн кубометрів газу на день, але високопоставлене джерело в галузі повідомило, що атаки скоротили видобуток на 40%, змусивши Київ збільшити імпорт. Частину видобутку було відновлено, але чиновники відмовилися надати оновлені дані.

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У межах підготовки до зимового опалювального сезону 2025−2026 років Україна зазвичай починає закачування газу в сховища після закінчення поточного пікового сезону попиту, приблизно у квітні, коли температура підвищується, а споживання починає знижуватися.

За оцінками енергетичних чиновників, до середини жовтня Україні необхідно мати в запасі щонайменше 13 млрд кубометрів газу для безперебійного проходження зимового сезону.

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