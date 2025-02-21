ЄС прагне збільшити закупівлю газу з США, щоб замінити російське постачання — Finance.ua

ЄС прагне збільшити закупівлю газу з США, щоб замінити російське постачання Сьогодні 15:44 — Енергетика

ЄС прагне збільшити закупівлю газу з США, щоб замінити російське постачання

Європейський Союз прагне збільшити закупівлю газу від інших країн, включаючи США, щоб замінити російське постачання.

Про це сказав комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, пише Reuters.

Також, за його словами, ЄС планує розширити використання відновлюваних джерел енергії, щоб скоротити загальну залежність від палива.

«Замість того, щоб використовувати гроші платників податків, гроші громадян, щоб платити за газ, доходи від якого надходять у військову скриньку Путіна, нам потрібно переконатися, що ми виробляємо власну енергію», — сказав Йоргенсен.

Він зазначив, що Брюссель готує зміни до правил дозволу, щоб прискорити будівництво відновлюваних джерел енергії. За його словами, для галузей промисловості та опалення будинків, де газ не можна швидко замінити електрикою, ЄС посилить зусилля з пошуку альтернативних поставок.

«І потім моя робота — щоб це було дешево і не російське», — сказав Йоргенсен.

«Потреба в газі все ще буде, і там нам доведеться шукати інші джерела, крім росії, і це також може означати більший імпорт із США», — додав він.

Економічна Правда За матеріалами:

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