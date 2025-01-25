Україна готова транспортувати азербайджанський газ — Finance.ua

Україна готова транспортувати азербайджанський газ Сьогодні 17:38 — Енергетика

Україна готова транспортувати азербайджанський газ

Президент України заявив про готовність України забезпечити транспортування газу з Азербайджану через українську інфраструктуру.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

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За словами Зеленського, Азербайджан видобуває близько 40 мільярдів кубометрів газу щорічно, з яких 25 мільярдів кубометрів призначені для експорту.

Президент зазначив, що Україна може стати транзитним шляхом для азербайджанського газу до країн Східної Європи.

«Ми з ним із президентом Азербайджану Ільхамом (Алієвим — Ред.) говорили про те, щоб він міг експортувати через Україну. Він експортує свій газ у багато країн і може використовувати нашу інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам у Східній Європі у тому числі потрібен газ», — підкреслив Зеленський.

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Також глава держави наголосив, що Україна не планує продовжувати контракт на транзит російського газу.

«Юридично ми нічого не порушуємо, по моралі ми абсолютно праві. Ми не даємо заробляти рускім. Дати заробити на своєму видобутку азербайджанцям — із задоволенням», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

Укрінформ За матеріалами:

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