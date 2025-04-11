Китай обмежить показ американських фільмів через нові мита Трампа — Finance.ua
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Китай обмежить показ американських фільмів через нові мита Трампа

Світ
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Китай обмежить показ американських фільмів через нові мита Трампа
Китай обмежить показ американських фільмів через нові мита Трампа
Китай планує зменшити кількість американських фільмів у своєму прокаті у відповідь на посилення митної політики США.
Про це пише South China Morning Post із посиланням на Управління кіно Китаю.
У відомстві назвали тарифи «надмірними» та такими, що «знижують прихильність китайської аудиторії до голлівудського кіно».
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«Ми будемо дотримуватися ринкових принципів, поважати вибір глядачів і помірно скоротимо обсяги імпорту американських фільмів», — зазначили там.
Журналісти пишуть, що це може вдарити по прибутках голлівудських студій, адже Китай залишається другим найбільшим кіноринком у світі. У 2002 році Пекін погодився щороку приймати 20 американських блокбастерів за схемою розподілу доходів, згодом ця квота зросла до 34 фільмів.
Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.
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Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%.
Нагадаємо, що 9 квітня президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%. Водночас він оголосив про 90-денну паузу до взаємних та 10% тарифів.
За матеріалами:
hromadske
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