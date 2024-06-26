Китай інвестував у виробництво електрокарів щонайменше $230 млрд за останні 15 років — Finance.ua

Китай інвестував у виробництво електрокарів щонайменше $230 млрд за останні 15 років Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

Китай інвестував у виробництво електрокарів щонайменше $230 млрд за останні 15 років

Китай за майже 15 років витратив $230,8 млрд на розвиток власної індустрії виробництва електромобілів.

Про це повідомляє SilkBridge із посиланням на аналіз Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

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Нещодавно ЄС запровадив додаткові тарифи до 38% на китайські електромобілі, звинувативши Китай у використанні несправедливих субсидій, які дозволяють компаніям цієї країни продавати свої авто за заниженими цінами.

Преференції включають інфраструктурні субсидії, податкові пільги та знижки для покупців. CSIS зазначає, що сума в $230 млрд, ймовірно, занижена, оскільки вона не охоплює регіональні субсидії та підтримку інших частин ланцюжка поставок, таких як виробництво акумуляторів.

Китай наразі є найбільшим світовим ринком електромобілів, на який у 2023 році припало 60% глобальних продажів. Найпотужніші китайські компанії, такі як BYD, уже заявили про себе на світовій арені, тимчасово обігнавши навіть Tesla за показниками виробництва.

CSIS зазначає, що державна підтримка китайського ринку електромобілів збільшилася приблизно втричі з 2017 до 2020 року і досягла $45 млрд на рік у 2022 і 2023 роках. Наприклад, виробник акумуляторів CATL торік отримав державні субсидії на суму $809 млн, що вдвічі більше, ніж у 2022 році.

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