Китай хоче, щоб ЄС скасував впровадження нових митних тарифів на електромобілі країни — Finance.ua

Китай хоче, щоб ЄС скасував впровадження нових митних тарифів на електромобілі країни Сьогодні 23:44 — Світ

Китай хоче, щоб ЄС скасував впровадження нових митних тарифів на електромобілі країни

Пекін хоче, аби ЄС скасував свої нові тарифи на китайські електромобілі до 4 липня. Про це повідомила китайська державна газета Global Times після того, як обидві сторони погодилися провести нові торгові переговори, пише Reuters

Тимчасові мита Європейського Союзу в розмірі до 38,1% на імпортовані електромобілі китайського виробництва мають набути чинності до 4 липня, поки блок розслідує «надмірні та несправедливі» субсидії.

Китай неодноразово закликав ЄС скасувати свої мита, висловлюючи готовність до переговорів. Пекін не хоче бути втягнутим у ще одну тарифну війну, оскільки все ще страждає від тарифів США на його товари, запроваджених адміністрацією Трампа. Проте у Китаї кажуть, що вживатимуть усіх заходів для захисту китайських компаній, якщо це станеться.

Обидві сторони погодилися відновити переговори після розмови між єврокомісаром Валдісом Домбровскісом і міністром торгівлі Китаю в суботу під час візиту до Китаю міністра економіки Німеччини, який сказав, що двері для обговорення «відкриті».

Китайська газета Global Times, посилаючись на оглядачів, заявила, що найкращим результатом буде, якщо ЄС скасує своє тарифне рішення до 4 липня.

Проте і Єврокомісія, й аналітики та європейські торговельні лобістські групи заявляють, що переговори будуть серйозною справою, і Китай повинен бути готовим піти на значні поступки.

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