Китай попереджає про можливу «торгову війну» з ЄС через протидію електрокарам країни — Finance.ua

Китай попереджає про можливу «торгову війну» з ЄС через протидію електрокарам країни
Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Триденний візит міністра економіки Німеччини Роберта Хабека до Китаю — перший візит високопосадовця до Китаю відтоді, як ЄС запропонував тарифи на імпорт електромобілів китайського виробництва. Тарифи викликали контрзаходи з боку Китаю і жорстку критику з боку китайських посадовців.
Цього тижня китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпортні європейські автомобілі з бензиновим двигуном, а уряд розпочав розслідування демпінгового імпорту свинини з ЄС у відповідь на дії Європейської комісії.
«Відповідальність повністю лежить на стороні ЄС», — заявив представник міністерства торгівлі Китаю.
«У своєму розслідуванні щодо компенсаційних мит європейська сторона залякувала і примушувала китайські підприємства, погрожувала застосувати каральні високі тарифні ставки і вимагала надмірно широку інформацію», — додали в міністерстві.
Рішення ЄС щодо тарифів на електромобілі занурило торговельні зв’язки з Китаю до нового мінімуму. Але китайські державні ЗМІ зобразили візит як шанс розрядити напруженість. Деякі експерти вважають, що Німеччина повинна шукати консенсус.
Нагадаємо, з наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.
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