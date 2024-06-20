Китайський виробник електрокарів заборонив продавати свої авто у рф — Finance.ua
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Китайський виробник електрокарів заборонив продавати свої авто у рф

Фондовий ринок
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Китайський виробник електрокарів заборонив продавати свої авто у рф
Китайський виробник електрокарів заборонив продавати свої авто у рф
Китайський виробник автомобілів Zeekr заборонив автодилерам із КНР продавати до росії свої преміальні електрокари після 30 червня.
Про це пише АвтоПогляд із посиланням на засновника аукціону нових автомобілів Сергія Піголкіна.
За його словами, у Zeekr не пояснили партнерам причин заборони та не розповіли про штрафи, які будуть накладені у разі її порушення.
Піголкін зазначив, що машини цього виробника мають відносно високий попит у росії.
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У 2023 році частка автомобілів китайського виробництва становила приблизно 50% від загальної кількості проданих у росії нових машин. На другому місці за популярністю (близько третини) виявилася продукція АвтоВАЗу, частину ринку, що залишилася, зайняли інші російські марки і продукція виробників, що пішли з країни. При цьому у грудні частка китайських автомобілів від загальної кількості проданих машин перевищила 60% (119,45 тис. авто), а до топ-10 найпопулярніших увійшли вісім китайських марок. Частка АвтоВАЗу, навпаки, знизилася до 28,5%, випливає з даних Автостату.
Загалом у 2023 році Китай поставив до росії близько 800 тис. автомобілів, що у п’ять разів більше, ніж у 2022-му.
Раніше повідомлялося, що в росії різко дорожчає доставка товарів із Китаю. Стрімке зростання тарифів на доставку додалося до вже існуючих труднощів із переказом грошей до Китаю.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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