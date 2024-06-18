Два європейські банки припинили в росії операції з валютою — Finance.ua

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Два європейські банки припинили в росії операції з валютою

Фондовий ринок
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Два європейські банки припинили в росії операції з валютою
Два європейські банки припинили в росії операції з валютою
російські «дочки» двох європейських банків зупинили операції з валютою через санкції США проти Московської біржі, внаслідок яких російська економіка залишилася без біржових торгів доларом та євро.
Як повідомляє Frank RG, про припинення валютних операцій оголосив банк «Інтеза» — дочірня структура італійської групи Intesa San Paolo. Банк, що входить у топ-50 у рф за розміром активів, з 13 червня зупинив конвертацію євро, а також перекази у цій валюті.
У банку — одному з останніх західних банків на російському ринку — запропонували клієнтам забрати валюту з рахунків.

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Обмін безготівкової валюти припинив також «ОТП Банк» — «дочка» однойменної угорської банківської групи. У банку, який займає 28-ме місце за розміром активів і тримає на рахунках 37,4 млрд рублів вкладів фізосіб, клієнти можуть обміняти валюту лише готівкою у відділеннях.
Рішення було прийнято «у зв’язку із санкційними обмеженнями на біржову інфраструктуру», повідомили Frank RG у пресслужбі банку, додавши, що безготівкова конвертація стане доступною лише після «вирішення низки технічних питань, пов’язаних із зупинкою торгів доларами та євро на Мосбіржі».
Безготівкову конвертацію долара і євро з 14 червня також припинив БРР Банк, що належить «роснєфті».
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