Сьогодні 01:39 — Технології&Авто

Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників

Китайські міста почали активно конкурувати за залучення так званих «одноосібних компаній» (OPC) — стартапів, якими керує один засновник за допомогою штучного інтелекту.

Для цього місцева влада пропонує безкоштовне житло, офісні приміщення, а також перетворює невикористовувані дата-центри на інкубатори для таких проєктів.

Про це пише видання Rest of World.

Як пише видання, інструменти автоматизації на базі штучного інтелекту (зокрема агенти для генерації коду та створення відео) дають змогу окремим розробникам самостійно створювати технологічні продукти.

Це знижує потребу у венчурному фінансуванні та наймі працівників, відкриваючи нові можливості для індивідуальних підприємців.

Державні стимули та пільги

У межах загальнонаціональної стратегії розвитку штучного інтелекту місцева влада протягом останніх місяців запровадила низку стимулів для таких стартапів.

Йдеться про:

безкоштовні офісні приміщення;

знижки на обчислювальні ресурси;

спеціальні кредити для створення AI-продуктів.

Державна модель розвитку AI

Китай традиційно поєднує централізовану політику з конкуренцією між регіонами для розвитку нових галузей — від електронної комерції до електромобілів.

Під час щорічного парламентського засідання цього місяця влада окреслила плани подальшого масштабування використання штучного інтелекту в економіці.

Як зазначив доцент Університету Нью-Гемпшира Лін Чжан, країна діє як «гігантська Кремнієва долина», де вся система швидко мобілізується для розвитку нових технологій.

На відміну від США, де рушієм AI-буму є венчурний капітал, Китай робить ставку на державну підтримку, інфраструктуру та раннє впровадження технологій.

Роль інкубаторів і OpenClaw

Субсидії для OPC реалізуються через спеціалізовані інкубатори, які швидко з’являються по всій країні. При цьому визначення OPC варіюється: інколи до них відносять і команди з двох-трьох осіб.

Деякі місцеві органи влади також стимулюють використання OpenClaw — відкритого AI-агента, здатного виконувати завдання на кшталт управління електронною поштою або створення сайтів, попри потенційні ризики безпеки.

У деяких випадках розвиток OPC допомагає вирішити іншу проблему — надлишкову інфраструктуру.

Останніми роками місцева влада активно будувала дата-центри, не завжди враховуючи реальний попит, у результаті чого частина з них залишилася недозавантаженою.

Тепер ці об’єкти переобладнують під інкубатори для AI-стартапів.

Невизначені перспективи

Попри активну підтримку, перспективи таких міні-стартапів залишаються невизначеними.

Венчурні інвестори вважають, що більшість OPC не перетворяться на життєздатні бізнеси. Водночас державні субсидії стимулюють більше людей запускати власні проєкти та експериментувати з ідеями.

