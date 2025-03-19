«Київстар» купує Uklon за $155 млн — Finance.ua

«Київстар» купує Uklon за $155 млн Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

«Київстар» купує Uklon за $155 млн

Мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи «Уклон» (Uklon), яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Ціна угоди — $155,2 млн.

Про це йдеться у пресрелізі материнської компанії Veon.

Після закриття угоди «Київстар» стане власником 97% акцій Uklon. Генеральний директор компанії Сергій Гришков, ймовірно, залишиться на своїй посаді, йдеться у пресрелізі.

Угода залежить від стандартних умов завершення та схвалень, уточнили в компанії.

Читайте також Bolt та Uklon будуть працювати в одному з міст в комендантську годину

«Ми хочемо розширити можливості Uklon за межі України та Узбекистану разом із нашими цифровими операторами в Казахстані, Пакистані та Бангладеш», — сказав Каан Терзіоглу, гендиректор Veon Group і голова наглядової ради «Київстару».

Коментуючи угоду, Гришков зазначив, що «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами. «Вся наша команда, під моїм прямим керівництвом в ролі СЕО Uklon, у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках», — написав він у Facebook.

Читайте також Uklon виходить ще на один ринок

За його словами, закриття угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання стандартних умов.

Нагадаємо, 6 лютого Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.