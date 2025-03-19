«Київстар» купує Uklon за $155 млн — Finance.ua
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«Київстар» купує Uklon за $155 млн

Фондовий ринок
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«Київстар» купує Uklon за $155 млн
«Київстар» купує Uklon за $155 млн
Мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи «Уклон» (Uklon), яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Ціна угоди — $155,2 млн.
Про це йдеться у пресрелізі материнської компанії Veon.
Після закриття угоди «Київстар» стане власником 97% акцій Uklon. Генеральний директор компанії Сергій Гришков, ймовірно, залишиться на своїй посаді, йдеться у пресрелізі.
Угода залежить від стандартних умов завершення та схвалень, уточнили в компанії.
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«Ми хочемо розширити можливості Uklon за межі України та Узбекистану разом із нашими цифровими операторами в Казахстані, Пакистані та Бангладеш», — сказав Каан Терзіоглу, гендиректор Veon Group і голова наглядової ради «Київстару».
Коментуючи угоду, Гришков зазначив, що «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами. «Вся наша команда, під моїм прямим керівництвом в ролі СЕО Uklon, у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках», — написав він у Facebook.
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За його словами, закриття угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання стандартних умов.
Нагадаємо, 6 лютого Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.
«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го.
За матеріалами:
Forbes.ua
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