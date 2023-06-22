Uklon виходить ще на один ринок — Finance.ua

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Uklon виходить ще на один ринок

Фондовий ринок
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Uklon виходить ще на один ринок
Uklon виходить ще на один ринок
Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon оголосив про вихід на ще один ринок. Наприкінці червня 2023 року в Узбекистані Uklon запускає свій технологічний продукт — онлайн-сервіс виклику авто. Сервіс буде доступний у столиці країни, у Ташкенті.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В Узбекистані Uklon надаватиме рішення для онлайн-замовлення авто, що включає Uklon App — застосунок для пасажирів та Uklon Driver App — застосунок для водіїв. Також компанія надаватиме сервіс доставки.
Вихід на ринок Ташкенту — важливий крок у реалізації стратегії експансії української ІТ-компанії.
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«У 2023 році розпочали нашу експансію в інших країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. Більше того, віримо що український продукт і наші цінності, дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні. Намагаємось ґрунтовно підходити до локалізації, що означає з повагою та розумінням ставитись до культури та традицій нової країни, водночас націлені на промоцію за кордоном нашої, української культури та сервісу», — розповів Сергій Смусь, співзасновник Uklon.

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За матеріалами:
Finance.ua
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