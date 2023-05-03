Uklon вийшов на азербайджанський ринок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Uklon вийшов на азербайджанський ринок

Фондовий ринок
22
Uklon вийшов на азербайджанський ринок
Uklon вийшов на азербайджанський ринок
Український сервіс виклику таксі Uklon у травні виходить на ринок Азербайджану, де клієнти зможуть користуватися послугами компанії через онлайн-замовлення.
В Азербайджані Uklon працюватиме через Uklon App — застосунок для пасажирів і Uklon Driver App — застосунок для водіїв.
«Відтепер жителі Баку зможуть користуватися сучасним сервісом для онлайн-замовлення авто. Вихід на нові горизонти відбувається за підтримки нашого стратегічного партнера Umico — відомої в Азербайджані онлайн-платформи», — написав співзасновник компанії Віталій Дятленко в Facebook.
Читайте також
Клієнти матимуть можливість користуватися програмою лояльності, у межах якої оплачувати поїздки можна буде накопиченими бонусами Umico.
Раніше співзасновник Uklon Сергій Смусь розповідав, що у планах компанії зайти у дві країни, з перервою у три-чотири місяці.
Місце для вашої реклами
«У травні 2022 року ми планували увійти до першої країни, а загалом минулого року мали зайти щонайменше у три країни, ще в одній — запуститись за франшизою. Зараз ми працюємо, щоб дуже скоро це таки відбулося, можливо, вже у квітні», — розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.
Вартість виходу на новий ринок становить не менше $1 млн на країну. До того ж, в усіх країнах зараз доволі конкурентне середовище.
У 2021 році Uklon почав працювати в Молдові, але вже у березні 2022 року роботу сервісу довелося призупинити через початок повномасштабної війни в Україні й проблеми з партнером.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.