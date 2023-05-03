Uklon вийшов на азербайджанський ринок — Finance.ua

Uklon вийшов на азербайджанський ринок
Український сервіс виклику таксі Uklon у травні виходить на ринок Азербайджану, де клієнти зможуть користуватися послугами компанії через онлайн-замовлення.
В Азербайджані Uklon працюватиме через Uklon App — застосунок для пасажирів і Uklon Driver App — застосунок для водіїв.
«Відтепер жителі Баку зможуть користуватися сучасним сервісом для онлайн-замовлення авто. Вихід на нові горизонти відбувається за підтримки нашого стратегічного партнера Umico — відомої в Азербайджані онлайн-платформи», — написав співзасновник компанії Віталій Дятленко в Facebook.
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Клієнти матимуть можливість користуватися програмою лояльності, у межах якої оплачувати поїздки можна буде накопиченими бонусами Umico.
Раніше співзасновник Uklon Сергій Смусь розповідав, що у планах компанії зайти у дві країни, з перервою у три-чотири місяці.
«У травні 2022 року ми планували увійти до першої країни, а загалом минулого року мали зайти щонайменше у три країни, ще в одній — запуститись за франшизою. Зараз ми працюємо, щоб дуже скоро це таки відбулося, можливо, вже у квітні», — розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.
Вартість виходу на новий ринок становить не менше $1 млн на країну. До того ж, в усіх країнах зараз доволі конкурентне середовище.
У 2021 році Uklon почав працювати в Молдові, але вже у березні 2022 року роботу сервісу довелося призупинити через початок повномасштабної війни в Україні й проблеми з партнером.
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