Uklon хоче створити банк на базі власної платформи — Finance.ua

Uklon хоче створити банк на базі власної платформи Сьогодні 16:34 — Фінтех і Картки

Uklon хоче створити банк на базі власної платформи

В компанії Uklon розглядають можливість створити фінтех-продукт на базі своєї платформи, компанія готова співпрацювати з фінтех-стартапами у цьому напрямку.

Про це в інтерв’ю DOU повідомив CTO Uklon Віталій Дятленко.

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На запитання журналіста, чи планує Uklon створити власний банк, він відповів:

«Насправді я б хотів цього. Якщо є молоді фінтех-стартапи, які готові співпрацювати і стати частиною нас, ми розглянемо це як один із потенційних кроків для майбутнього розширення проєкту. Йдеться не про окремий „банк у смартфоні“, а фінтех-продукт на базі нашої платформи. Це б допомогло реалізувати багато проєктів, ідеї яких лежать в наших беклогах».

Нагадаємо, раніше українська IT-компанія Uklon, розробник однойменного сервісу виклику авто, повідомила , що запускає франшизу для глобальної експансії на нові ринки.

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