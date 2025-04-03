Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам — Finance.ua
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Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам

Казна та Політика
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Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам
Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам
Київрада має збільшити виплати муніципальних надбавок молодшому медперсоналу, запровадити додаткові виплати від міста лікарям-протезистам та їхнім асистентам. Також депутати планують врегулювати питання виплат членам родин загиблих Героїв, зниклих безвісти та тих, хто в полоні.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.
«Київрада має сьогодні розглянути питання збільшення виплат муніципальних надбавок молодшому медичному персоналу — із 2 000 грн до 3 000 грн. Такі надбавки отримуватиме і відповідна категорія персоналу Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Також плануємо додаткові виплати від міста лікарям-протезистам — до 50 000 грн щомісяця. Та асистентам протезистів — до 20 000 грн. Таких фахівців у нас небагато, і їхня робота дуже важлива», — повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що тільки в 2024-му в комунальних медзакладах отримали лікування майже 700 осіб з ампутаціями. Більшість із них — військові.
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«Цього року плануємо відкрити в Києві 2 протезні лабораторії, в яких і працюватимуть ці фахівці», — додав Кличко.
Також він повідомив, що Київрада має розглянути питання про оформлення ще однієї земельної ділянки на Міському (Берковецькому) кладовищі для поховань загиблих Героїв-Захисників України. Та врегулювати питання виплат членам родин загиблих Героїв, зниклих безвісти та тих, хто в полоні. Йдеться про щомісячну матеріальну допомогу в сумі 11 805 грн.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року діє постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року № 1503, яка встановила нові мінімальні стандарти оплати праці лікарям-інтернам. Лікарі-інтерни, які працюють у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, повинні отримувати зарплату у розмірі 15 000 грн на місяць.
За матеріалами:
Finance.ua
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