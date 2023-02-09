Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають — Finance.ua

Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають Сьогодні 15:46 — Особисті фінанси

Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають

Польська пасажирська залізнична компанія PKP Intercity з 1 березня 2023 року знизить вартість квитків на швидкісних поїздах, якими нині дуже часто користуються українці на шляху до Європи.

Ціни будуть знижені на 11-15%, залежно від категорії поїзда, повідомляє пресслужба польської залізничної компанії.

«Запровадження нижчих цін стало можливим завдяки додатковим оптимізаційним заходам та завдяки збільшенню компенсації для PKP Intercity в 2023 році за Державним договором про надання послуг», — йдеться в повідомленні.

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Відмітимо, що з 11 січня 2023 року PKP Intercity підняла ціни на квитки, обґрунтовуючи це зростанням операційних витрат, спричинених значним зростанням цін на електроенергію.

Нагадаємо, українцям при повторному перетині польського кордону необхідно пред’являти електронний документ diia.pl., щоб не втратити статус PESEL UKR.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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