Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають

Особисті фінанси
114
Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають
Квитки на польські поїзди Intercity подешевшають
Польська пасажирська залізнична компанія PKP Intercity з 1 березня 2023 року знизить вартість квитків на швидкісних поїздах, якими нині дуже часто користуються українці на шляху до Європи.
Ціни будуть знижені на 11-15%, залежно від категорії поїзда, повідомляє пресслужба польської залізничної компанії.
«Запровадження нижчих цін стало можливим завдяки додатковим оптимізаційним заходам та завдяки збільшенню компенсації для PKP Intercity в 2023 році за Державним договором про надання послуг», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Відмітимо, що з 11 січня 2023 року PKP Intercity підняла ціни на квитки, обґрунтовуючи це зростанням операційних витрат, спричинених значним зростанням цін на електроенергію.
Нагадаємо, українцям при повторному перетині польського кордону необхідно пред’являти електронний документ diia.pl., щоб не втратити статус PESEL UKR.
Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.