Квантовий комп’ютер може полегшити шахраям крадіжку грошей — Finance.ua

Квантовий комп’ютер може полегшити шахраям крадіжку грошей Сьогодні 19:45 — Кримінал

Квантовий комп’ютер може полегшити шахраям крадіжку грошей

Квантовий комп’ютер може полегшити шахраям крадіжку грошей. Банки зараз створюють системи на основі штучного інтелекту, які аналізують поведінку клієнта.

Про цей ризик повідомили учасники круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Зараз в світі йде пошук варіантів створення квантового комп’ютера. Цьогоріч $100 млрд виділяють країни, щоб пришвидшити його розробку. Китай з них десь $15 млрд виділяє. До чого це призведе? Та ж технологія блокчейн стане більш вразливою, оскільки в мільйон разів зростуть обчислювальні швидкості, і ті речі, які ми зараз вважаємо безпечними, в наступні 5−7 років вже не будуть безпечними. І навіть диференційована структура баз блокчейну не убезпечить фізичну особу від того, що транзакція може бути підроблена», — попередив заступник голови правління Ощадбанку , відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.

За його словами, провідні європейські банки вже працюють над зміною методів шифрування.

«Потрібно зараз аналізувати те, що буде через два-три роки, і робити кроки наперед, — каже Антон Тютюн. — Чому тільки зараз створюються системи на основі штучного інтелекту, які аналізують поведінку клієнта — типову/нетипову, блокуємо транзакції. Ми мали це запровадити три роки тому. Де системи, які аналізують довірені пристрої?»

Директор з моніторингу та протидії шахрайству Сенс Банку Юрій Хмеленко каже, що антифрод є однією з найбільш складних цільових функцій в машинному навчанні, оскільки «суть шахрая — це мімікрувати під трастового клієнта», тому потрібні більш складні моделі.

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«Схеми працюють і розвиваються, і ми маємо за ними поспішати. Банк має стояти на сторожі клієнтів», — запевняє начальниця управління технологій карткового та транзакційного бізнесу банку «Глобус» Ірина Градоблянська. На її думку, штучний інтелект може побороти тільки штучний інтелект вкупі зі взаємодією банків, «тому ми маємо боротися всі разом».

При цьому кіберзахист коштує недешево. «Це все дуже недешево. Останніми роками бюджети на кіберзахист та інформаційну безпеку зросли в рази», — каже директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан. Проблема ШІ, на його думку, полягає в тому, що всі гравці розвивають свої системи окремо. «А потрібно ділитися інформацією про шахраїв», — вважає він.

«Ми вже проводимо зустрічі із провідними банками. В наших планах створити постійно діючу платформу для обміну досвідом, в тому числі, можливо, з виходом на певні методичні рекомендації для використання всіма банками. Клієнт має розуміти, що банк — це безпечно», — вважає заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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