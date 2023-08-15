Курс долара зріс до максимуму за місяць через проблеми економіки Китаю — Finance.ua
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Курс долара зріс до максимуму за місяць через проблеми економіки Китаю

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Курс долара досяг більш ніж місячного максимуму, оскільки інвестори шукали притулку через побоювання щодо економіки Китаю. Індекс долара, який відстежує курс по відношенню до основних світових валют, зріс на 0,3% до 103,170, досягнувши найвищого рівня за місяць.
Про це повідомляє Reuters.
Джерело повідомило агентству Reuters, що Country Garden, найбільший приватний забудовник Китаю, вперше намагається відстрочити платіж за приватними облігаціями, що є новою ознакою стресу в секторі.
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Тим часом дві китайські компанії, зареєстровані на біржі, заявили на вихідних, що вони не отримували платежі по інвестиційних продуктах з наступним терміном погашення від керуючої компанії Zhongrong International Trust Co.
«Багато трейдерів знову звертають увагу на Китай, — сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA. — Я думаю, що є так багато занепокоєння тільки з приводу їх перспектив зростання, їх поточної кризи з нерухомістю, і я думаю, що один з найбільших керуючих активами не може виконати боргові зобов’язання — це великий червоний прапор».
Міністр фінансів Джанет Єллен назвала економічні проблеми Китаю «фактором ризику» для США, проте це не сильно підірвало її оптимізм щодо американської економіки, повідомляє Bloomberg.
«Уповільнення зростання в Китаї вплине на його азіатських сусідів, але деякі наслідки матимуть місце і в Сполучених Штатах», — сказала Єллен.
За її словами, у США «ми спостерігаємо уповільнення зростання, але зростання залишається здоровим, ринок праці дуже сильний, а інфляція знижується».
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«Я дуже добре ставлюся до перспектив США в цілому. Давайте назвемо це ризиком», — сказала вона, маючи на увазі Китай.
Коментарі Єллен пролунали через кілька днів після того, як президент Джо Байден назвав економічні проблеми Китаю «бомбою уповільненої дії» і назвав лідерів Комуністичної партії «поганими людьми».
Цього тижня продовжували зростати побоювання щодо перспектив економічного зростання в Китаї. Юань впав до найнижчого рівня з листопада після виходу серії економічних показників, що розчаровують. Цього року валюта впала приблизно на 5%, що стало найгіршим показником в Азії після єни.
Серед найгірших показників для китайської економіки банківські кредити впали до 14-річного мінімуму, споживчі ціни та ціни виробників знизилися, а експорт упав найбільше з лютого 2020 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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