російський рубль продовжив падіння, подолавши позначку 100 за долар — Finance.ua

російський рубль продовжив падіння, подолавши позначку 100 за долар Сьогодні 11:12 — Валюта

Російський рубль пробив психологічно важливий рівень 100 за долар вперше з березня минулого року, навіть після того, як центральний банк росії спробував зупинити спад, призупинивши покупки іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg

Цього року російська валюта ослабла приблизно на 25% по відношенню до долара, що поставило її в трійку найгірших ринків, що розвиваються, з турецькою лірою і аргентинським песо. Його вартість впала майже вдвічі порівняно з піковим значенням у червні минулого року, оскільки вторгнення президента Володимира Путіна в Україну продовжується, а санкції, зокрема, обмеження цін на нафту, скорочують доходи від експорту.

Центральний банк оголосив, що припинить купувати іноземну валюту на внутрішньому ринку в рамках бюджетного механізму, який був запроваджений для захисту економіки від коливань цін на сировинні товари. Рішення спрямоване на «зниження волатильності фінансових ринків».

Згідно з останніми даними центробанку, виторг російських експортерів нафти і газу в липні знизився до 6,9 млрд доларів з 16,8 млрд доларів за аналогічний період минулого року. Послаблення обмежень на переказ грошей за кордон також призвело до прискореного відтоку капіталу, оскільки росіяни прагнуть переказати кошти на іноземні рахунки.

Голова центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину слабкості рубля, за винятком інтервенцій для підтримки обмінного курсу.

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