Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня минулого року — Finance.ua

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня минулого року Сьогодні 15:04 — Валюта

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня минулого року

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2023 року впав на 0,9% до 37,24 гривні. Курс знизився до мінімуму із травня 2022 року.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.

Таблиця: РБК-Україна

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за червень 1,574 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,398 млрд доларів.

Динаміка валютного ринку України в останні місяці була значно кращою, ніж прогнозували аналітики.

Фінансові аналітики у червні прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

протягом червня українці продавали валюти більше, ніж купували, вперше з липня минулого року. З серпня 2022 року по травень 2023 року на роздрібному ринку переважала купівля валюти, а в січні та лютому перевищення сягало пів мільярда доларів на місяць;

агентство Bloomberg вважає, що стабільність ситуації дозволяє поступово скасовувати заходи, які НБУ запроваджував на початку повномасштабного вторгнення;



інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ - у 2024-му.

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