Кулеба доручив уряду зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення в Україну — Finance.ua

Кулеба доручив уряду зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив уряду зробити безоплатним оформлення документів для повернення в Україну громадян, які мусили виїхати з країни без документів.
«Багато громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення в Україну. Працюємо з Мінцифри, щоб згодом документ генерувався і в „Дії“. Інші рішення теж готуємо», — написав Кулеба у твіттері.
Довідка Finance.ua:
Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами;
у Державній міграційній службі повідомили, що їхні підрозділи здійснюють оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року по досягненні 25- і 45-річного віку;
у «Дії» розповіли, що робити, якщо у вас немає паспорта.