Як без паспорта їздити по Україні, та як його відновити — Finance.ua

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Як без паспорта їздити по Україні, та як його відновити

Вчора 13:01Особисті фінанси
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Як без паспорта їздити по Україні, та як його відновити
Щоб врятувати життя, багатьом українцям довелося евакуюватися з домівок у більш безпечні регіони. Проте не всі встигли взяти із собою документи або ж і зовсім втратили їх.
В «Дії» розповіли, що робити, якщо у вас немає паспорта.
Ви можете користуватися паспортами у Дії — ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, що й звичайні. Цифровий паспорт можна показувати на блокпостах та поліції.
І навіть використовувати для перетину кордону в Польщі та Молдові.
Де відновити. У ЦНАПах ви можете отримати ID-картку та закордонний паспорт і відновити втрачені документи.
Наразі вони працюють у таких областях: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька.
Також паспортні послуги знову доступні в підрозділах державної міграційної служби.
Перевірити, чи працює ДМС у вашому регіоні та знайти контактний номер, можна за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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