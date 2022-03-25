Як без паспорта їздити по Україні, та як його відновити — Finance.ua

Як без паспорта їздити по Україні, та як його відновити

Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Щоб врятувати життя, багатьом українцям довелося евакуюватися з домівок у більш безпечні регіони. Проте не всі встигли взяти із собою документи або ж і зовсім втратили їх.

В «Дії» розповіли , що робити, якщо у вас немає паспорта.

Ви можете користуватися паспортами у Дії — ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, що й звичайні. Цифровий паспорт можна показувати на блокпостах та поліції.

І навіть використовувати для перетину кордону в Польщі та Молдові.

Де відновити. У ЦНАПах ви можете отримати ID-картку та закордонний паспорт і відновити втрачені документи.

Наразі вони працюють у таких областях: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька.

Також паспортні послуги знову доступні в підрозділах державної міграційної служби.

Перевірити, чи працює ДМС у вашому регіоні та знайти контактний номер, можна з а посиланням

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