У Дії не відображається паспорт: що робити — Finance.ua

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У Дії не відображається паспорт: що робити

Вчора 20:04Особисті фінанси
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У Дії не відображається паспорт: що робитиУ Дії не відображається паспорт: що робити
Останнім часом багато українців скаржаться, що у додатку Дія не підтягуються український і закордонний паспорти або COVID-сертифікат.

Що робити, якщо Дія не показує паспорт?

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, якщо у вас у Дії зник закордонний паспорт чи ID-картка, то просто зайдіть у застосунок ще раз. І документи автоматично підтягнуться.
Річ у тім, що в початку війни росії проти України Єдиний державний демографічний реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці.
Якщо документи підтягнулися, то це значить, що реєстр знову підключений до Дії.

Де дійсні паспорти з Дії?

Зауважимо, що на блокпостах, працівникам поліції чи бійцям територіальної оборони ви можете показувати саме цифровий паспорт.
Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий.
Також відзначимо, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до звичайного.
Більше того, сьогодні використовувати Дію можна без проблем навіть для перетину кордону Молдови та Польщі.

Довідка Finance.ua:

  • раніше віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові та майбутні опції в застосунку «Дія».
За матеріалами: РБК-Україна
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