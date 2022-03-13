Українцям розповіли про нові та майбутні опції в застосунку "Дія" — Finance.ua

Українцям розповіли про нові та майбутні опції в застосунку "Дія"

Вчора 09:17 — Особисті фінанси

Українцям розповіли про нові та майбутні опції в застосунку "Дія"

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові та майбутні опції в застосунку «Дія».

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Федорова, новою послугою «єДокумент» зможуть скористатися всі українці, які з якихось причин не встигли забрати оригінали своїх документів.

«Всі користувачі „Дії“ автоматично отримали цей документ. Потрібно просто оновити застосунок „Дія“, у кого він автоматично не оновлений, і можна отримувати всі державні послуги, використовувати як звичайний паспорт цей документ», — сказав Федоров.

Він додав, що документ діятиме під час воєнного стану і його можна буде використовувати в усіх життєвих ситуаціях.

Віце-прем’єр розповів також про виплати 6500 грн для українців, які проживають на територіях, де відбуваються військові дії.

«Зараз більше ніж півтора мільйона українців за цю послугу отримали ці гроші. Всі користувачі „Дії“ можуть це зробити автоматично, зручно, в кілька кліків», — сказав він.

Гроші надходитимуть на картку, і їх можна буде витратити на будь-які потреби. Також, за необхідності, їх можна буде зняти з картки у банкоматі.

За словами Федорова, відтепер у «Дії» можна буде сповістити про місцеперебування окупанта.

«Я звертаюсь до всіх українців: якщо ви бачите ворожу техніку, дуже обережно, непомітно, якщо є така можливість, через „Дію“ сповістити про місцеперебування цієї техніки», — сказав він.

Також Федоров повідомив, що додаток «Дія» ще чекає ряд нових опцій.

«Ми працюємо над тим, щоб радіо з’явилось в „Дії“, нові канали, для дітей канали, щоб була можливість дивитися різний контент. Ми також над послугами працюємо. Прем’єр-міністр анонсував послугу, де можна буде сповістити про нерухомість, яка постраждала під час війни, для того, щоб потім отримати компенсацію після того, як закінчаться всі воєнні дії і після нашої перемоги. І ця послуга також скоро з’явиться в „Дії“. Ну і взагалі ми аналізуємо всі послуги, яких потребують українці, і будемо намагатися дуже швидко запускати ці послуги для того, щоб українці максимально розв’язували свої проблеми цифровими каналами», — наголосив міністр.

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