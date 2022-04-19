Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ — Finance.ua
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Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

Вчора 11:30Особисті фінанси
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Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУУкраїнці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ
Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП.
«Можливість перетину кордону на виїзд за межі країни громадянами України за паспортом громадянина України (внутрішній паспортний документ) продовжено. Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли наші громадяни не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт. Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують», — повідомив він.
Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).
За матеріалами: Українська правда
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