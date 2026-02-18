Куди зник асфальт в Україні? Після зими на дорогах з’явилися катастрофічні ями Сьогодні 15:34

Щойно температура на вулиці сягає нуля, українські дороги традиційно вкриваються ямами, а водії скаржаться на пошкоджену підвіску. Дорожники пояснюють: справа не лише в зимі — проблема глибша і пов’язана як з фізикою процесу, так і з браком коштів на капітальні ремонти.

Як мороз і вода руйнують асфальт

У Службі відновлення в Івано-Франківській області пояснюють: поєднання сильних морозів, снігу та різкої відлиги з дощами запускає механізм руйнування покриття.

Йдеться не лише про верхній шар. Промерзає основа так званого «дорожнього одягу». Коли настає потепління, верхні шари насичуються вологою. Вода проникає в мікротріщини, а під тиском автомобілів ослаблений асфальт просто виштовхується назовні — так і з’являються ями.

Особливо швидко руйнуються ділянки без капітального ремонту. Там, де покриття давно відпрацювало свій гарантійний строк, воно не витримує температурних перепадів.

Чому ями з’являються не всюди

Тут працює правило «де тонко, там і рветься».

Найуразливіші — ділянки без капітального ремонту. Наприклад, на трасі Н-09 поблизу Більшівців та Бурштина ремонт востаннє бачили ще у 2008 році. Уявіть собі: ці три кілометри тримаються вже півтора гарантійних терміни. Це як носити одні кросівки 20 років — рано чи пізно підошва відпаде.

Через війну масштабні капітальні ремонти відкладають, ресурси обмежені. Тож частіше застосовують аварійне латання — щоб швидко прибрати небезпечні вибоїни. Але це тимчасове рішення, яке не замінює повного оновлення дороги.

Чому не можна латати ями одразу

Дорожники наголошують: латка — це не просто засипати яму сумішшю. Існують вимоги ДСТУ, які передбачають сухе покриття. Якщо укладати асфальт у вологу або калюжу, він не зчепиться належним чином і швидко зруйнується.

Тому для якісного ремонту потрібні так звані «погодні вікна» — коли покриття підсохло. Навіть за мінусової температури роботи можливі, якщо немає вологи. В іншому разі це означає витрачені даремно бюджетні кошти.

Скільки грошей виділяють на дороги

Остаточних цифр за цей рік поки що немає, тому орієнтир — попередні періоди.

У 2025 році на Дорожній фонд планували спрямувати понад 43 млрд грн. Роком раніше значну частину надходжень від акцизів переорієнтували на потреби оборони. Частину коштів згодом повернули на дорожню інфраструктуру.

У 2024 році на дороги спрямували 17,1 млрд грн — це залишки фінансування з минулих років. Гроші пішли передусім на стратегічні траси та пункти пропуску. Ще майже 2,5 млрд грн виділили з резервного фонду для прифронтових регіонів.

Найбільше фінансування отримали Харківська, Запорізька та Донецька області. Там покриття зазнає подвійного навантаження — як через погодні умови, так і через інтенсивний рух важкої техніки.

