0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як підготувати авто до поїздки в гори взимку

Технології&Авто
36
Як підготувати авто до поїздки в гори взимку
Як підготувати авто до поїздки в гори взимку
Поїздки в гори на власному автомобілі взимку потребують не лише досвіду водія, а й ретельної підготовки машини. Навіть добре облаштовані гірські дороги можуть становити серйозну небезпеку через обмежену видимість, круті повороти, значні підйоми та спуски, а також зниження потужності двигуна на висоті.
Експерти зазначають, що в таких умовах зростає навантаження на двигун, трансмісію та гальмівну систему, а нестача навичок у водіїв часто призводить до помилок, які можуть закінчитися аваріями. Водночас автомобіль не потребує спеціального тюнінгу, але обов’язкової перевірки основних систем, особливо якщо він не новий.
Одним із ключових чинників безпеки є зимові шини з глибоким протектором і добрим зчепленням із дорогою. У складних погодних умовах додатковою перевагою можуть стати шиповані шини або ланцюги протиковзання, які допомагають рухатися засніженими або обледенілими ділянками.
Особливу увагу радять приділити гальмівній системі та електронним помічникам водія — ABS, ESP і протибуксувальній системі. Важливо, щоб гальма спрацьовували синхронно на всіх колесах, інакше автомобіль може втратити стійкість під час гальмування.
Не менш важливою взимку є справна система охолодження двигуна, яка підтримує оптимальну температуру мотора під час руху на підйомах і в заметах, а також забезпечує ефективне опалення салону. Це напряму впливає на видимість і уважність водія.
Фахівці радять перед поїздкою пройти повну діагностику на СТО, перевірити акумулятор і заздалегідь спланувати маршрут. У горах будь-які несправності проявляються значно швидше, тож підготовка автомобіля є запорукою безпечної та комфортної зимової відпустки.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems