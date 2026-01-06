Sony Honda Mobility презентувала новий прототип Afeela Сьогодні 23:04 — Технології&Авто

Спільне підприємство Sony Honda Mobility (SHM) представило свій новий прототип електромобіля на щорічній виставці CES у Лас-Вегасі. Попри загальне зниження інтересу американських автовиробників до сегмента EV, японський альянс підтвердив намір вивести серійну модель на ринок США вже у 2028 році.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Ясухіде Мізуно повідомив, що перша серійна модель бренду — седан Afeela 1, представлений раніше, — почне надходити клієнтам у Каліфорнії вже наприкінці 2026 року. У 2027 році географія продажів розшириться на штат Аризона.

Базова ціна на Afeela 1 у комплектації Origin стартує від 89 900 доларів, тоді як топова версія Signature коштуватиме понад 102 900 доларів.

Технічні особливості та інновації

Прототип Afeela 2026 року став розвитком концепції «мобільності як креативного розважального простору».

Автомобіль поєднує інженерний досвід Honda з програмними рішеннями Sony:

продуктивність: повнопривідна система з двома електродвигунами сумарною потужністю 483 к.с. (360 кВт);

автономність: батарея ємністю 91 кВт·год забезпечує запас ходу близько 480 км;

технології: понад 45 сенсорів (включаючи LiDAR) та інтерактивна світлова панель на передній частині авто;

мультимедіа: інтеграція сервісів YouTube, Spotify та підтримка ігрової платформи Epic Games.

Презентація Sony Honda стала помітною подією на тлі того, що багато автогігантів скасували свої плани щодо електромобілів через скасування адміністрацією Трампа податкових пільг у розмірі 7500 доларів та падіння споживчого попиту. Проте SHM робить ставку на преміальний сегмент та унікальний користувацький досвід на базі штучного інтелекту.

УНН За матеріалами:

